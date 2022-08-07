Татьяна Проводина

Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу в Михайловском районе, нашли живым

Фото из группы Поисково-спасательный отряд "Мещера" г. Рязань ВКонтакте

Экипаж поисково-спасательного отряда «Мещера» доставил 80-летнего мужчину домой. Об этом сообщается на странице ПСО ВКонтакте.

Заявка на поиск пропавшего без вести Николая Константиновича Дубовика поступила в ПСО «Мещера» 4 августа. Пенсионер отправился на сбор ягод на велосипеде в районе села Пушкари.

В поисках задействовали 4 экипажа ПСО «Мещера», в том числе 2 кинологических расчёта. Поисковики тесно сотрудничали с полицией и добровольцами — соседями пропавшего, которые предоставили внедорожную технику и паралёт.

Рано утром 5 августа пропавшего нашёл выехавший на поиск мотоциклист. Пути для эвакуации были отмечены с воздуха.

Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу в Михайловском районе, нашли живым
Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу в Михайловском районе, нашли живым
Пожилого мужчину, заблудившегося в лесу в Михайловском районе, нашли живым
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