Пожароопасный сезон в Рязанской области может начаться в марте

В регионах ЦФО, в том числе в Рязанской области, пожароопасный сезон может начаться в марте 2025 года. Об этом предупреждает Рослесхоз.

К основным причинам весенних пожаров относят загорание сухой травы. В связи с аномально теплой зимой, которая застала нас в этом сезоне, риск возгорания повышается. Отсутствие снежного покрова может привести к ранним пожарам.

«С учетом аномально теплой зимы все подготовительные противопожарные мероприятия должны быть завершены в кратчайшие сроки», — отметили в сообщении.

В 2024 году в Рязанской и Смоленской областях уже был резкий рост неконтролируемых сельхозпалов. По данным ведомства, Рязанская область не набрала полный набор пожарных для тушения леса. Их должно быть 2,2 тысячи человек.