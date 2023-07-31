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Пожарный погиб от удара током во время спасения кота

7info
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В Североуральске на улице Хохрякова погиб 32-летний спасатель местной пожарной части Жасур Рахимов, сообщает E1.ru.

Подробности ЧП рассказал брат спасателя по имени Мансур. Трагедия произошла 28 июля. Местные жители сообщили, что сидящий на столбе кот орёт третий день. Жасур полез спасать животное, столб оказался под напряжением, мужчину ударило током.

В МЧС Рахимов работал с 2014 года. У мужчины остались жена и двое детей.

Прощание с погибшим сотрудником состоится 2 августа в пожарной части на улице Шахтёрская, 3А.

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