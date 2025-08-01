Пожарный Александр Сапронов погиб в Подмосковье во время работы 

При выполнении служебных обязанностей трагически погиб командир отделения 307-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса Александр Сапронов. Об этом сообщил телеграм-канал МЧС России.

31 июля пожарный прибыл к месту возгорания одним из первых, возглавил звено и незамедлительно вошёл в горящее здание для поиска и спасения людей.

Во время работы в задымлённой, непригодной для дыхания среде Александру Сапронову стало плохо. Он был срочно госпитализирован, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось.

На счету Александра — десятки спасённых жизней и множество ликвидированных пожаров. Он был настоящим профессионалом и преданным своему делу человеком.

МЧС выразило соболезнования родным и близким Александра Сапронова.