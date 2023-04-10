Пожарные спасли от огня деревянный дом в Пронске

В субботу, 8 апреля, в Пронске едва не сгорел деревянный дом. Подробности приводит издательство «Пресса».

В половине третьего дня на улице Верхне-Архангельской местные жители увидели полыхающий соседский сарай. На участке также находились баня и деревянный пустующий дом.

Предварительно, огонь перекинулся на сарай от горящей травы.

К месту возгорания прибыли две машины Пронской части №33 – ЗиЛ и «Урал».

По словам начальника караула Владимира Егорова, главной задачей пожарных было отстоять жилой дом, поскольку хозпостройки примыкают к нему вплотную.

Деревянный сарай сгорел, баня повреждена огнём частично. Дом уцелел.

Причину пожара и ущерб выяснят специалисты.