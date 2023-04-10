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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Пожарные спасли от огня деревянный дом в Пронске

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Фото: Издательство "Пресса"

В субботу, 8 апреля, в Пронске едва не сгорел деревянный дом. Подробности приводит издательство «Пресса».

В половине третьего дня на улице Верхне-Архангельской местные жители увидели полыхающий соседский сарай. На участке также находились баня и деревянный пустующий дом.

Предварительно, огонь перекинулся на сарай от горящей травы.

К месту возгорания прибыли две машины Пронской части №33 – ЗиЛ и «Урал».

По словам начальника караула Владимира Егорова, главной задачей пожарных было отстоять жилой дом, поскольку хозпостройки примыкают к нему вплотную.

Деревянный сарай сгорел, баня повреждена огнём частично. Дом уцелел.

Причину пожара и ущерб выяснят специалисты.

Пожарные спасли от огня деревянный дом в Пронске

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