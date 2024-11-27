Пожарные потушили два крупных пожара в Сасове и Ряжске

За прошедшие сутки сотрудники регионального ГУ МЧС потушили 4 пожара в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2 пожара были связаны с возгоранием мусора. 2 были техногенного характера.Первый случился в Ряжске ночью 26 ноября. Горел нежилой дом на площади 32 кв.м. С огнем боролись 5 человек, 2 единицы техники.

А в 7:00 того же дня поступило сообщение о пожаре в не эксплуатируем здании в Сасове. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники. В результате повреждено здание на площади 30 кв.м.