Среда, 27 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Пожарные потушили два крупных пожара в Сасове и Ряжске

Дата публикации

Кристина Аманн
Фото: t.me/GUmchs62

За прошедшие сутки сотрудники регионального ГУ МЧС потушили 4 пожара в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

2 пожара были связаны с возгоранием мусора. 2 были техногенного характера.Первый случился в Ряжске ночью 26 ноября. Горел нежилой дом на площади 32 кв.м. С огнем боролись 5 человек, 2 единицы техники.

А в 7:00 того же дня поступило сообщение о пожаре в не эксплуатируем здании в Сасове. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники. В результате повреждено здание на площади 30 кв.м.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Из-за шторма многие жители Рязани остались без света

В РГРЭС перечислили адреса отключений.
Новости Рязани и области

В Рязанской области жилой дом затопило водой с птичьим пометом

В многоквартирном доме № 14 на улице Центральной проживают пять семей, в том числе люди с инвалидностью. Ремонт крыши начали в конце октября, но так и не закончили. Из-за осадков в квартиры начала литься вода по стенам.
Новости Рязани и области

Утверждён бюджет строительства моста-дублёра через Оку в Рязани

Такую цифру озвучил вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов.