3.7 C
Рязань
Четверг, 14 апреля, 2022

Пожарные получили сообщение о задымлении из дома на улице Шевченко в Рязани

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Пожарные получили сообщение о задымлении из дома на улице Шевченко в Рязани

Александр Ильин
ГУ МЧС России по Рязанской области

Вечером 14 апреля рязанские пожарные получили сообщение о задымлении из дома №82, корпус 2, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. 

- Реклама -

На место происшествия выехали 7 человек, 2 единицы техники. 

Вызов оказался ложный.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяМэрия нашла подрядчика для благоустройства рязанского Лесопарка 
Комментарии для сайта Cackle