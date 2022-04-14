Пожарные получили сообщение о задымлении из дома на улице Шевченко в Рязани

Вечером 14 апреля рязанские пожарные получили сообщение о задымлении из дома №82, корпус 2, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
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На место происшествия выехали 7 человек, 2 единицы техники.
Вызов оказался ложный.
Вечером 14 апреля рязанские пожарные получили сообщение о задымлении из дома №82, корпус 2, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выехали 7 человек, 2 единицы техники.
Вызов оказался ложный.
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