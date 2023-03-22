Среда, 22 марта, 2023
Татьяна Проводина

Пожар в Турлатово локализовали

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В ГУ МЧС по Рязанской области уточнили информацию о тушении пожара в деревне Турлатово. Возгорание произошло в одноэтажном металлическом здании, которое внутри было обшито деревом. Там находится склад.

Площадь пожара составляет 700 квадратных метров, пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб выясняются.

На тушении работают 8 пожарных автомобилей и 26 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

В 13:07 пожар локализовали на площади 700 квадратных метров.

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