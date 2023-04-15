Пожар в Шумаши ликвидирован, сгорело 3 дома и 4 хозпостройки

В результате пожара в селе Шумашь под Рязанью повреждены три дома и 4 хозпостройки. Люди не пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Сообщение о возгорании поступило 15 апреля в 17.11. В 17.15 объявлен ранг пожара номер 2. В тушении принимали участие 8 пожарных машин, 27 человек личного состава.

В 18.10 пожар удалось локализовать на площади 500 квадратных метров, в 18.53 открытое горение ликвидировано.

Причину пожара установят специалисты, на месте работают дознаватели МЧС России.