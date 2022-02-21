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Понедельник, 21 февраля, 2022

Пожар в производственном здании на Касимовском шоссе ликвидирован

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Пожар в производственном здании на Касимовском шоссе ликвидирован

7info

Пресс-служба МЧС сообщила о ликвидации пожара на Касимовском шоссе Рязани.

— Локализация и ликвидация открытого горения в 13:05, полная ликвидация в 13.20, — говорится в сообщении.

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Напомним, сообщение о возгорании двухэтажного здания ремонтных мастерских поступило в 12.35. Горела кровля.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Пожар в производственном здании на Касимовском шоссе ликвидирован
Пожар в производственном здании на Касимовском шоссе ликвидирован
Пожар в производственном здании на Касимовском шоссе ликвидирован
Пожар в производственном здании на Касимовском шоссе ликвидирован
Пожар в производственном здании на Касимовском шоссе ликвидирован

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