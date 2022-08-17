Пожар в Клепиковском районе удалось сбить до низового уровня. Об этом вечером 17 августа сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.
В зону пожара прибыл самолёт Ил-76 МЧС России, он уже отработал первый заход и произвёл сброс воды. Несмотря на то что пожар сбит до низового уровня, ситуация остаётся сложной. Сохраняется сильный ветер: по сообщениям с места событий, около 11 м/с.
Напомним, ранее стало известно, что ситуация с лесными пожарами обострилась вечером 17 августа в Клепиковском районе. Там объявлен режим ЧС. В потенциальной опасности – посёлок Голованово. Там проживают 70 человек, на случай возникновения чрезвычайной ситуации подготовлен план эвакуации местных жителей.
Из-за пожара режим ЧС объявлен также в Спасском районе. Ранее 7info опубликовал видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.
Ситуацию с тушением лесных пожаров в регионе взяла на контроль Облпрокуратура, а в Рязанском районе приготовились к возможной эвакуации населения из-за перехода огня на населённые пункты.
Причину природных пожаров в Рязанской области назвал Рослесхоз. А рязанцы засняли, как по городу приехала пожарная спецтехника с московскими номерами.
В зону природных пожаров планирует выехать врио губернатора Рязанской области Павел Малков.