Пожар в Клепиковском районе удалось сбить до низового уровня. Об этом вечером 17 августа сообщил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

В зону пожара прибыл самолёт Ил-76 МЧС России, он уже отработал первый заход и произвёл сброс воды. Несмотря на то что пожар сбит до низового уровня, ситуация остаётся сложной. Сохраняется сильный ветер: по сообщениям с места событий, около 11 м/с.

— Прибывшая пожарная техника развернута в районе п. Голованово и п. Деулино, ведется работа по защите населенных пунктов, — написал на своих страницах в соцсетях Павел Малков.

Напомним, ранее стало известно, что ситуация с лесными пожарами обострилась вечером 17 августа в Клепиковском районе. Там объявлен режим ЧС. В потенциальной опасности – посёлок Голованово. Там проживают 70 человек, на случай возникновения чрезвычайной ситуации подготовлен план эвакуации местных жителей.

Из-за пожара режим ЧС объявлен также в Спасском районе. Ранее 7info опубликовал видео крупного лесного пожара под Рязанью, снятое с высоты.

Ситуацию с тушением лесных пожаров в регионе взяла на контроль Облпрокуратура, а в Рязанском районе приготовились к возможной эвакуации населения из-за перехода огня на населённые пункты.

Причину природных пожаров в Рязанской области назвал Рослесхоз. А рязанцы засняли, как по городу приехала пожарная спецтехника с московскими номерами.

В зону природных пожаров планирует выехать врио губернатора Рязанской области Павел Малков.