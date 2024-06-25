Пожар на окраине Рязани попал на видео

На окраине Рязани произошёл пожар. Видео подписчика ночью 25 июня опубликовала группа «Rzn life l Жизнь Рязани. Рязань».
По словам автора поста, запись сделана в Дягилево в 00.13. Что горит не сообщается.
Официальная информация уточняется.
На окраине Рязани произошёл пожар. Видео подписчика ночью 25 июня опубликовала группа «Rzn life l Жизнь Рязани. Рязань».
По словам автора поста, запись сделана в Дягилево в 00.13. Что горит не сообщается.
Официальная информация уточняется.
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