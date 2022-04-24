Сайт Рязанской епархии опубликовал поздравление митрополита Марка со светлым Христовым Воскресением.

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Христос воскресе!

Дорогие братья и сестры!

В эти дни мы отмечаем Праздник Праздников! Воскресение Христово!

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Пасха — это праздник, который имеет свою историю, уходящую в глубь веков. В ветхозаветные времена в жизни богоизбранного народа совершилось событие, которое явилось краеугольным камнем в самоопределении целого этноса. Древний Израиль, доверившись Богу, обрел свободу и вышел из Египта, где на протяжении многих лет пребывал в рабстве. С тех пор Пасха в сознании иудеев стала величайшим религиозным и народным праздником.

Подобные вехи можно проследить в судьбе, наверное, любого народа. Вехи, которые меняют ход истории и преображают будущее общества и как нации, и как страны. Так было и с Россией.

В начале XIX столетия нас постигло тяжкое испытание. В наши земли вторглась объединенная армия Европы под командованием Наполеона. Многие территории были опустошены. Города и селения разорены. Храмы осквернены. Враги проникли в самое сердце. Москва горела. Армия продолжала отступать. Император Александр пребывал в совершенно подавленном состоянии.

И вот в этот трагический момент он обратил свои взоры к Богу. Имея блестящее образование и великолепное воспитание, Император был лишен главного — живой веры в Бога. Но, оказавшись, как ему казалось, на краю, в совершенном душевном смятении, он открыл Евангелие. И обрел Бога. И почувствовал, наконец, под ногами точку опоры.

Русский царь поверил во Христа. Поверил во Христа не только как Спасителя всего человечества, но и как Спасителя именно России. Об этом гласит надпись на памятнике Бородино: «В Нем спасение». В Нем! То есть во Христе!

И сегодня, в дни испытаний, да послужит и нам точкой опоры наша вера во Христа Спасителя. Спасителя мира и Спасителя нашей России!

Дай Бог, чтобы происходящие события стали для русских людей возможностью обрести Бога и смысл жизни. Открыть свое сердце навстречу Христу, который способен не только принести долгожданный мир на нашу страждущую землю, но который уже предал Себя в Жертву ради спасения всех нас и избавил все человечество от смерти!

Дорогие братья и сестры! Да дарует нам Всемилостивый Господь Иисус Христос веру истинную, искреннюю и непоколебимую, которая да явится для нас неисчерпаемым источником неизглаголанной радости и да осветит нам путь в дом Отца нашего Небесного!

Воистину Воскресе Христос!