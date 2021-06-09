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Среда, 9 июня, 2021
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Появилась информация о матери, уронившей трёхлетнюю дочь с шестого этажа

7info
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Жительница Самары, которая 8 июня свесила дочь с балкона шестого этажа в «воспитательных целях» и уронила ребёнка, зарабатывала проституцией. Об этом сообщает Лайф. 

В Самару она перебралась из Ульяновской области в 2018 году. До этого работала слесарем-механиком. Отец погибшей девочки остался в Ульяновской области, известно только его имя. 

Проституткой женщина работала по ночам с понедельника по воскресенье, девочка в это время оставалась дома одна. Ночью перед трагедией мамаша выпивала с друзьями. Вернувшись домой, решила разбудить дочь, чтобы отвести в туалет. Девочка начала капризничать, после чего женщина решила её проучить, свесив с балкона.

После того, как малышка упала на асфальт, мать сходила за ней, взяла на руки и вернулась домой. Тело положила его на пол, поскольку не хотела пачкать хозяйский диван – жильё девушка снимает.

Известно также, что она употребялет наркотики.

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