Повышенный уровень холестерина как причина возникновения заболеваний сердца

Вопреки распространенному мнению, холестерин по своей природе не является чем-то плохим. На самом деле наше тело нуждается в этом мягком воскообразном жироподобном веществе, содержащемся в каждой из наших клеток. Холестерин необходим для производства клеточных мембран, важных гормонов, витамина D и некоторых веществ, таких как желчные кислоты, которые помогают перевариванию жиров. Помимо этого, холестерин также необходим для формирования памяти и неврологической функции. В то время как организм способен сам вырабатывать весь необходимый ему холестерин, потребляемая пища также содержит жироподобное вещество. Холестерин легко переносится через кровоток липопротеинами, состоящими из жиров и белков.

Существует два типа липопротеинов: липопротеины низкой плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП). Оба доставляют холестерин в клетки и из них. В то время как здоровый баланс обоих типов холестерина на самом деле является оптимальным, холестерин ЛПНП часто называют «плохим холестерином». Это связано с тем, что липопротеины низкой плотности приводят к образованию бляшек в артериях и состоянию, известному как атеросклероз. Накопление бляшек вызывает сужение артерий, что может привести к сердечному приступу, инсульту или заболеванию периферических артерий. Липопротеины высокой плотности, или ЛПВП, известны как «хороший холестерин» из-за его способности действовать как поглотитель, перенося плохой холестерин из артерий в печень. Оказавшись там, он может быть разрушен и высвобожден из организма.

Триглицериды также связаны с накоплением жира в стенках артерий и являются наиболее распространенным типом жира, циркулирующим в крови из-за избыточной энергии, обеспечиваемой диетой. В сочетании с низким уровнем ЛПВП или высоким уровнем ЛПНП риск сердечного приступа и инсульта многократно возрастает.

Когда в крови циркулирует слишком много воскообразного вещества, холестерина, он начинает прилипать к стенкам артерий, вызывая их отвердение. Когда это происходит, артерии ограничивают перенос кислорода, приток крови к сердцу и в конечном итоге могут полностью его заблокировать. При его ограничении могут возникать боли в груди. Однако, если он заблокирован, это приведет к сердечному приступу. Образование бляшек в артериях начинается в детстве и продолжается во взрослом возрасте, выстилая стенки липким веществом, которое со временем затвердевает. Поскольку процесс настолько постепенный, многие люди не распознают возникшее серьезное заболевание, пока не становится слишком поздно.

Есть много факторов, влияющих на уровень холестерина.

• Диета. Определенные жиры, такие как насыщенные жиры и холестерин из потребляемых продуктов, вызывают повышение уровня холестерина ЛПНП в крови. Сокращая их в рационе, снижается уровень «плохого» холестерина в крови. Добавляя продукты, которые естественным образом повышают «хороший» уровень ЛПВП, уровень общего холестерина улучшается.

• Вес. Избыточный вес не только увеличивает риск сердечных заболеваний, но и еще больше повышает уровень «плохого» холестерина. Путем снижения веса можно снизить уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), общий уровень холестерина и уровень триглицеридов, а также повысить уровень липопротеинов высокой плотности.

• Физическая активность. Сидячий образ жизни повышает риск сердечных заболеваний. Регулярная физическая активность может снизить уровень холестерина ЛПНП и значительно повысить уровень холестерина ЛПВП. Всего 30 минут физической активности в день могут не только помочь людям похудеть, но и бороться с сердечными заболеваниями.

Наталья Сергеевна Никитина, заведующий отделом разработки и реализации региональных программ укрепления общественного здоровья ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий»