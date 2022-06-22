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Среда, 22 июня, 2022

Повышение тарифов Tele2 вдвое проверят Минцифры и ФАС

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Татьяна Проводина

Повышение тарифов Tele2 вдвое проверят Минцифры и ФАС

Business фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

Оператору грозит расследование, если он не сможет обосновать рост цен, – сообщает РБК.

Минцифры запросило у Tele2 обоснование резкого скачка цен. Если окажется, что нет оснований для изменения тарифов, оператор получит предписание, – сообщили в министерстве.

Тарифы на сотовую связь операторы устанавливают самостоятельно, государство их не регулирует, – пояснили в Федеральной антимонопольной службе. Однако цены на рынке связи ведомство контролирует, поскольку он является социально значимым.

Ранее сообщалось, что оператор повышает тарифы на связь по безлимитным тарифам почти в два раза.

В Tele2 заявили, что большинству клиентов безлимитные тарифы не нужны и они могут «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах».

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