Повышение тарифов Tele2 вдвое проверят Минцифры и ФАС

Оператору грозит расследование, если он не сможет обосновать рост цен, – сообщает РБК.

Минцифры запросило у Tele2 обоснование резкого скачка цен. Если окажется, что нет оснований для изменения тарифов, оператор получит предписание, – сообщили в министерстве.

Тарифы на сотовую связь операторы устанавливают самостоятельно, государство их не регулирует, – пояснили в Федеральной антимонопольной службе. Однако цены на рынке связи ведомство контролирует, поскольку он является социально значимым.

Ранее сообщалось, что оператор повышает тарифы на связь по безлимитным тарифам почти в два раза.

В Tele2 заявили, что большинству клиентов безлимитные тарифы не нужны и они могут «использовать услуги более осознанно на пакетных тарифах».