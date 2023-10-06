Повышение пенсий в 2024 году: кому, как, на сколько

Выплаты пенсионерам в 2024 году подрастут на уровень инфляции — 7,5%, пишет «Парламентская газета».

О повышении пенсий 3 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации. На эти цели в проекте федерального бюджета страны на ближайшую трехлетку заложено 600 миллиардов рублей.

По данным «Парламентской газеты», средний размер пенсии в России в следующем году составит 23 тыс 244 рубля. По информации Минтруда, на выплаты в 2024 году потратят в общей сложности 10 триллионов рублей.

В то же время член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что размер компенсаций могут изменить с учётом инфляции. Точный уровень индексации пенсий на следующий год определится в октябре, рассказала депутат.

Корректировка уже проведена. Ранее планировалось повысить выплаты пенсионерам на 5,3%, но правительство РФ изменило прогнозы по инфляции. Таким образом, с 1 января средняя пенсия неработающих пенсионеров составит, по оценкам Минтруда, 23,4 тыс рублей вместо 22,8 тыс рублей, планировавшихся ранее. С 1 апреля также на 7,5% жителям России повысят социальную пенсию.

Социальную пенсию получают нетрудоспособные граждане, а также те, кому не хватает трудового стажа. Светлана Бесараб рассказала, что средний размер соцпенсии в России в 2024 году составит 13 тыс 463,62 рубля.

С 1 февраля запланировано повышение на 7,5% всех социальных выплат и пособий. В том числе вырастут ежемесячные денежные выплаты льготным категориям пенсионеров.

Пенсия не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Людям, которым не хватает денег до этого показателя, назначат социальную доплату в беззаявительном порядке.

Пенсионеру доплатят как минимум до федерального прожиточного минимума — он будет установлен в 2024 году для пенсионеров в размере 13 290 рублей исходя из параметров проекта бюджета страны, отмечает «Парламентская газета».

Работающим пенсионерам выплаты увеличат с 1 августа. Размер индексации определяются индивидуально, с учётом набранных баллов за год, трудового стажа человека.

Военные пенсионеры могут рассчитывать на индексацию с октября 2024 года. Правительство внесло в Думу проект о повышении пенсий для этой категории граждан на 4,5%.

Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2024 году фиксированная выплата, исходя из проекта бюджета Социального фонда РФ, вырастет на 7,5% — на 567,6 рубля и составит 8134,88 рубля.

Также на доплаты к пенсиям могут рассчитывать члены лётных экипажей гражданской авиации, шахтёры.