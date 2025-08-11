В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.

«Система пенсионного обеспечения РФ устроена так, что любые перерасчеты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили юридически значимые обстоятельства. Поэтому именно сентябрь становится тем периодом, когда вступают в силу уже предусмотренные законом доплаты», — пояснил депутат.

Удвоенная фиксированная часть пенсии

На повышение выплат могут рассчитывать:

Пенсионеры, достигшие 80 лет. Если гражданину исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнёт получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Её базовый размер в 2025 году составляет 8 907 рублей 70 копеек. С учётом удвоения эта сумма составит 17 815 рублей 40 копеек. При наличии официально оформленного ухода за таким пенсионером к пенсии также добавляется 1 314 рублей (для страховой пенсии) или 1 377 рублей (для государственной пенсии).

Люди с I группой инвалидности. Если инвалидность I группы была присвоена в августе, то с сентября граждане также начнут получать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. Если у них на иждивении есть нетрудоспособные члены семьи, сумма возрастёт на 2 969 рублей 23 копейки за каждого.

Перерасчёт для уволившихся пенсионеров

Также повышение пенсий коснётся тех, кто прекратил трудовую деятельность в августе. Как отметил Алексей Говырин, работающим пенсионерам выплаты не индексируются до момента увольнения. После прекращения работы им начинают начислять полную сумму с учётом всех пропущенных индексаций.

Все перерасчёты происходят автоматически, никаких заявлений подавать не требуется. Новая сумма пенсии устанавливается с месяца, следующего за наступлением события, то есть с сентября, если событие произошло в августе.

Индексация пенсии для работающих пенсионеров: как получить все надбавки

В 2025 году несправедливость, существовавшая на протяжении восьми лет, была устранена. Теперь пенсии работающим пенсионерам индексируются ежегодно, как и у неработающих. Однако индексацию за прошлые годы по-прежнему можно получить только после увольнения, пишет портал «Банки.ру».

Как происходит индексация в 2025 году?

Январская индексация. С 2025 года работающие пенсионеры получают такую же январскую индексацию, как и неработающие. В этом году прибавка составила 9,5% .

С 2025 года работающие пенсионеры получают такую же январскую индексацию, как и неработающие. В этом году прибавка составила . Августовский перерасчёт. В августе работающим пенсионерам дополнительно пересчитывают выплаты с учётом пенсионных баллов, заработанных за предыдущий год. Максимальное количество баллов, которое можно получить за год, — три.

Как получить индексацию за предыдущие годы?

Индексация за прошлые годы, когда она не проводилась, начисляется пенсионеру только после увольнения. Новая сумма пенсии будет установлена в месяце, следующем за месяцем увольнения, а первая выплата в повышенном размере придёт ещё через месяц.

Важно: выгоднее увольняться в конце месяца. Если вы уволитесь 30 июня, то пенсию с учётом индексации получите уже в августе. Если же уволитесь 1 июля, то новая сумма придёт только в сентябре.

Можно ли вернуться к работе после индексации?

Да, после того как пенсия проиндексирована, вы можете снова устроиться на работу. Проведенная индексация не будет отменена. Однако, чтобы сохранить все надбавки, рекомендуется вернуться к работе не раньше, чем через два месяца после увольнения, чтобы процесс индексации полностью завершился.