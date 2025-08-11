Понедельник, 11 августа, 2025
16.4 C
Рязань
Новости России

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату

Алексей Самохин
Freepik AI

В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.

«Система пенсионного обеспечения РФ устроена так, что любые перерасчеты начинаются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили юридически значимые обстоятельства. Поэтому именно сентябрь становится тем периодом, когда вступают в силу уже предусмотренные законом доплаты», — пояснил депутат.

Удвоенная фиксированная часть пенсии

На повышение выплат могут рассчитывать:

Пенсионеры, достигшие 80 лет. Если гражданину исполнилось 80 лет в августе, то с сентября он начнёт получать удвоенную фиксированную часть страховой пенсии. Её базовый размер в 2025 году составляет 8 907 рублей 70 копеек. С учётом удвоения эта сумма составит 17 815 рублей 40 копеек. При наличии официально оформленного ухода за таким пенсионером к пенсии также добавляется 1 314 рублей (для страховой пенсии) или 1 377 рублей (для государственной пенсии).

Люди с I группой инвалидности. Если инвалидность I группы была присвоена в августе, то с сентября граждане также начнут получать двойной размер фиксированной части страховой пенсии. Если у них на иждивении есть нетрудоспособные члены семьи, сумма возрастёт на 2 969 рублей 23 копейки за каждого.

Повышение пенсии в сентябре: кому ждать удвоенную выплату В сентябре этого года ряд российских пенсионеров получат прибавку к выплатам. Как сообщил ТАСС член комитета Госдумы по МСП Алексей Говырин, повышение коснётся нескольких категорий граждан, у которых юридически значимые обстоятельства наступили в августе.
Изображение от ededchechine на Freepik

Перерасчёт для уволившихся пенсионеров

Также повышение пенсий коснётся тех, кто прекратил трудовую деятельность в августе. Как отметил Алексей Говырин, работающим пенсионерам выплаты не индексируются до момента увольнения. После прекращения работы им начинают начислять полную сумму с учётом всех пропущенных индексаций.

Все перерасчёты происходят автоматически, никаких заявлений подавать не требуется. Новая сумма пенсии устанавливается с месяца, следующего за наступлением события, то есть с сентября, если событие произошло в августе.

Индексация пенсии для работающих пенсионеров: как получить все надбавки

В 2025 году несправедливость, существовавшая на протяжении восьми лет, была устранена. Теперь пенсии работающим пенсионерам индексируются ежегодно, как и у неработающих. Однако индексацию за прошлые годы по-прежнему можно получить только после увольнения, пишет портал «Банки.ру».

Как происходит индексация в 2025 году?

  • Январская индексация. С 2025 года работающие пенсионеры получают такую же январскую индексацию, как и неработающие. В этом году прибавка составила 9,5%.
  • Августовский перерасчёт. В августе работающим пенсионерам дополнительно пересчитывают выплаты с учётом пенсионных баллов, заработанных за предыдущий год. Максимальное количество баллов, которое можно получить за год, — три.

Как получить индексацию за предыдущие годы?

Индексация за прошлые годы, когда она не проводилась, начисляется пенсионеру только после увольнения. Новая сумма пенсии будет установлена в месяце, следующем за месяцем увольнения, а первая выплата в повышенном размере придёт ещё через месяц.

Важно: выгоднее увольняться в конце месяца. Если вы уволитесь 30 июня, то пенсию с учётом индексации получите уже в августе. Если же уволитесь 1 июля, то новая сумма придёт только в сентябре.

Можно ли вернуться к работе после индексации?

Да, после того как пенсия проиндексирована, вы можете снова устроиться на работу. Проведенная индексация не будет отменена. Однако, чтобы сохранить все надбавки, рекомендуется вернуться к работе не раньше, чем через два месяца после увольнения, чтобы процесс индексации полностью завершился.

Самые читаемые материалы

Новости России

Новая школьная форма по ГОСТу может обойтись родителям в 6,5–10 тысяч рублей

Стоимость школьной формы, соответствующей новым государственным стандартам, может составить от 6 500 до 10 000 рублей в зависимости от комплектации, пола и возраста ребёнка.
Интересное

«Спящий-пророк» Кейси оставил пророчество о преемнике российского президента

Будущее России открылось легендарному провидцу во сне.
Общество

Теплоход из Нижнего Новгорода остановился посреди Оки в Рязанской области

Туристам предложили отправиться в один из конечных пунктов — Москву или Нижний Новгород — на автобусах. Другой выход — пересесть на теплоход «Аурум», который следует по этому же маршруту.
Новости России

Что делать, если в поезде не уступают нижнее место: личная история пассажирки

Нередко возникают ситуации, когда в поезде соседи оказываются, мягко говоря, не самыми адекватными. Но и их можно поставить на место, ведь для поездок существуют официальные правила, которые регулируют поведение пассажиров. 
Общество

Александра Трусова опубликовала первые фотографии с сыном

6 августа Александра и ее муж Макар Игнатов стали родителями. Это их первый ребенок.

Последние новости

Общество

Александра Трусова объявила имя сына

Уроженка Рязани, фигуристка, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова рассказала, как назвала сына. Имя первенца она сообщила в своем телеграм-канале 11 августа.
Происшествия

Суд взыскал с дроппера 300 тысяч рублей в пользу пенсионера из Рязанского района

В сентябре 2024 года 69-летний житель Рязанского района под влиянием мошенников перевел неизвестной ему ранее жительнице Московской области денежные более 300 тысяч рублей.
Общество

УК «Зеленая Роща» оштрафовали за не соответствие температуры воды в Рязани

Причиной штрафа стало ненадлежащее содержание внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения в доме № 44 по улице Гагарина в Рязани.
Общество

Медовая ярмарка начнет работу в Рязани 12 августа

В день открытия в 13:00 посетителей будут ждать музыкальные выступления и угощения: холодный квас и сладкая вата. Тематическая ярмарка открыта для посетителей со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.
Новости России

Мизулина высказалась о запрете звонков в Telegram и WhatsApp

Руководитель «Лиги безопасного интернета» сообщила, что сегодня ей поступила информация из разных регионов России о проблемах при звонках в Telegram и WhatsApp.
Общество

В Рязани проводится масштабный ремонт теплотрасс

В районе Первомайского проспекта идёт монтаж новой теплотрассы. С подрядной организацией обсудили вопросы увеличения темпов ремонта и количества бригад на объекте. Разные виды работ подрядчик будет выполнять параллельно, чтобы успеть закончить их в срок. Ремонт ведется круглосуточно, график работ в ночное время также оптимизирован.
Экономика и бизнес

Делегация Рязанской области принимает участие в Международном интенсиве «Архипелаг 2025»

В состав региональной делегации вошли представители министерства экономического развития области, научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «ПРОТОС», управляющей компании и фонда ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», промышленных предприятий, высших и средних учебных заведений, а также детского технопарка Кванториум «Дружба».
Экономика и бизнес

В Рязани появится военно-патриотический парк с дрон-центром и полигоном для полётов — Павел Малков

Ключевой акцент сделают на работе с дронами. В будущем парке появится многофункциональный дрон-центр с полигоном для полётов, стрелковый центр, полоса препятствий, верёвочный парк, аллея с военной техникой, гостиничный комплекс и многое другое.