Четверг, 26 октября, 2023
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Повышение ключевой ставки станет новым ударом по экономике — Миронов

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов прокомментировал прогнозы о повышении ключевой ставки на предстоящем в пятницу заседании совета директоров Банка России.

«Позиция фракции СРЗП хорошо известна: благодаря действиям ЦБ кредиты для большинства компаний недоступны. И это не только наша точка зрения. По последним данным опроса Центра макроэкономического анализа, рост ключевой ставки существенно ограничил инвестиционную активность предприятий, в ряде отраслей ставки денежного рынка превысили рентабельность бизнеса. Другая свежая информация: доля долгосрочных вкладов в банках упала до минимума за 10 лет. И это снова следствие повышения ключевой ставки, и это снова удар по инвестиционной активности, ведь чем меньше в стране „длинных денег“, тем проблематичнее долгосрочное кредитование экономики. Очевидно, что либеральный курс Центробанка связывает нас по рукам и ногам, и чем быстрее мы избавимся от этих пут, тем быстрее двинемся вперед», — подчеркнул Миронов.

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