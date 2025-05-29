Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении. Обстановка для украинской армии в этом районе стремительно ухудшается. Об этом написал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По его словам, российские силы успешно действуют малыми штурмовыми группами. Применяются мотоциклы и квадроциклы, что позволяет ВС РФ оперативно преодолевать оборонительные рубежи противника. Ресурс Deep State, связанный с ВСУ, признает продвижение российских подразделений на территории Сумской области.

На фоне происходящего президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершил визит в Германию и вернулся в Киев. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Существует риск того, что под контроль российских сил может перейти сам областной центр — город Сумы. Украинская армия пока не демонстрирует способности к стабилизации фронта. Командование ВСУ не располагает оперативными резервами, которые можно было бы использовать для усиления обороны.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский настаивает на паузе в боевых действиях. Он объясняет это низким моральным состоянием личного состава и усталостью от постоянных сражений без ротации. Несмотря на это, власти Украины требуют от армии наступлений в Сумской и Харьковской областях.

При таком положении дел, чтобы укрепить направление в районе Сум, украинское командование, вероятно, будет вынуждено перебрасывать части с других участков фронта. Это создаёт потенциально уязвимые зоны на других направлениях.

Повторится ли Бахмут?

Встает вопрос: будут ли ВСУ оборонять Сумы до последнего, как это было в Бахмуте и Мариуполе?

Ходаренок считает это маловероятным. По его мнению, украинская армия не успела создать полноценную систему фортификаций и укреплений в районе Сум. Кроме того, моральное состояние войск уступает уровню 2023 года. Это может привести к отходу ВСУ без затяжных боев, если российская армия попытается взять город обходным маневром с флангов.

Будет ли поставлена задача взять Сумы — зависит от решений командования ВС РФ. При этом Ходаренок подчеркнул, что на ход боевых действий существенное влияние могут оказать дипломатические переговоры, в частности, встреча в Стамбуле.