Четверг, 29 мая, 2025
26.9 C
Рязань
Новости России

Повторение Бахмута? Полковник Ходаренок объяснил, чего ждать на Сумском направлении

Алексей Самохин
Новости России

Повторение Бахмута? Полковник Ходаренок объяснил, чего ждать на Сумском направлении

Алексей Самохин

Российские войска продолжают наступление на Сумском направлении. Обстановка для украинской армии в этом районе стремительно ухудшается. Об этом написал военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

По его словам, российские силы успешно действуют малыми штурмовыми группами. Применяются мотоциклы и квадроциклы, что позволяет ВС РФ оперативно преодолевать оборонительные рубежи противника. Ресурс Deep State, связанный с ВСУ, признает продвижение российских подразделений на территории Сумской области.

На фоне происходящего президент Украины Владимир Зеленский досрочно завершил визит в Германию и вернулся в Киев. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Существует риск того, что под контроль российских сил может перейти сам областной центр — город Сумы. Украинская армия пока не демонстрирует способности к стабилизации фронта. Командование ВСУ не располагает оперативными резервами, которые можно было бы использовать для усиления обороны.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский настаивает на паузе в боевых действиях. Он объясняет это низким моральным состоянием личного состава и усталостью от постоянных сражений без ротации. Несмотря на это, власти Украины требуют от армии наступлений в Сумской и Харьковской областях.

При таком положении дел, чтобы укрепить направление в районе Сум, украинское командование, вероятно, будет вынуждено перебрасывать части с других участков фронта. Это создаёт потенциально уязвимые зоны на других направлениях.

Повторится ли Бахмут?

Встает вопрос: будут ли ВСУ оборонять Сумы до последнего, как это было в Бахмуте и Мариуполе?

Ходаренок считает это маловероятным. По его мнению, украинская армия не успела создать полноценную систему фортификаций и укреплений в районе Сум. Кроме того, моральное состояние войск уступает уровню 2023 года. Это может привести к отходу ВСУ без затяжных боев, если российская армия попытается взять город обходным маневром с флангов.

Будет ли поставлена задача взять Сумы — зависит от решений командования ВС РФ. При этом Ходаренок подчеркнул, что на ход боевых действий существенное влияние могут оказать дипломатические переговоры, в частности, встреча в Стамбуле.

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости Рязани и области

Политолог Марков: атака ВСУ на Дубну угрожает ядерным заряжением

Атака беспилотников ВСУ на подмосковную Дубну угрожает ядерным заражением,...
Общество

Громкие звуки в Рязани слышны под утро 29 мая

Жители города проснулись от звуков работы ПВО.
Происшествия

Серия громких звуков вновь разнеслась над Рязанью

Было слышно несколько ударных звуков, которые, по всей видимости, связаны с работой ПВО.
Происшествия

Названо место, откуда запустили атаковавшие Москву и Рязань беспилотники

Напомним, вражеские БПЛА сбили ночью над несколькими регионами России, включая Москву и Рязань. Над Рязанской областью, по официальным данным, уничтожено 4 беспилотника. 
Происшествия

Новые павильоны у дороги на кладбище сгорели в Рязани

Причина происшествия пока неизвестна.

Последние новости

Общество

В Рязанской области расширяют меры поддержки многодетных семей

Рязанцы обратились с просьбой о содействии в освоении территорий земельных участков, выделенных многодетным семьям в поселке Варские.
Общество

Рязанцам рассказали, каких врачей не нужно проходить перед зачислением в детский сад

проходить перед зачислением в детский сад. Есть родители, которые думают, что перед зачислением в детский сад нужно обязательно посетить узких специалистов: окулиста, невролога, хирурга, ЛОРа
Интересное

Кажетта назвала пять имён самых страстных мужчин

Названы имена мужчин, которые чаще других оказываются страстными, эмоциональными и харизматичными. Что говорит о них шаманка?
Медицина

Новорожденную с мембраной 12-перстной кишки прооперировали а Рязани

Девочка не могла есть, пища не усваивалась, были многочисленные срыгивания. Ребенок голодал, несмотря на достаточное количество молока у матери. Это привело к серьезному снижению веса.
Общество

Павел Малков: Инфраструктура ЖКХ в Рязанской области сильно устарела

В обновлении нуждаются водозаборные узлы, станции водоочистки, тепловые сети.
Власть и политика

В Рязани внесли изменения в установление налога на имущество физических лиц

Корректировки вносятся в целях введения новой льготы в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество для граждан, являющихся собственниками объектов, являющихся объектами культурного наследия
Гордума

В Правила землепользования и застройки внесены изменения

Ранее в реестр границ ЕГРН внесены изменения описания местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон в целях устранения пересечения таких границ с границами земельных участков.
Акценты

Собачий вальс с непредсказуемым финалом

В конце апреля на сайте госзакупок появился тендер, который должен определить подрядчика строительства на территории Рязанской области приюта для бездомных животных. 