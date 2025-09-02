Повсюду разврат и неверие: о чём предупреждал Россию Иоанн Кронштадтский

Один из почитаемых русских святых, праведный Иоанн Кронштадтский, оставил после себя пророчество, которое сегодня воспринимается как тревожное предупреждение для страны и её жителей. Ещё при жизни он выражал глубокую обеспокоенность духовным состоянием России, подчёркивая, что её истинная сила — в вере и нравственном возрождении.

«Господи, спаси народ русский, Церковь Православную, в России — погибающую: всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие!» — с болью говорил святой, наблюдая за духовным кризисом своего времени.

По мнению Кронштадтского, самая большая угроза для России исходит не от внешних врагов или политических потрясений, а от потери веры, разрушения нравственных устоев и ослабления духовных основ общества. Он был убеждён: только искреннее покаяние, возвращение к православным традициям и укрепление духа могут спасти страну и её народ от грядущих испытаний.

Пророчество святого напоминает нам, что история России неразрывно связана с Православной Церковью, а сила государства во многом зависит от духовного состояния общества. Несмотря на серьёзные предупреждения, Иоанн Кронштадтский верил в возрождение страны, очищение людей от греховных страстей и обретение крепкой веры, которая поможет нации выстоять в трудные времена.

Сегодня его слова воспринимаются не просто как духовное наставление, а как призыв к каждому человеку задуматься о своих поступках и личной ответственности за судьбу Родины. Пророчество Иоанна Кронштадтского стало ориентиром для многих верующих и важным свидетельством для историков и богословов, подчёркивая глубокую связь между духовной жизнью народа и будущим России.

По преданию, Иоанн Кронштадтский увидел будущее России незадолго до своей смерти. После вечерней молитвы он сел отдохнуть. В этот момент свечи потухли, и огонек лампадки перед иконой Пресвятой Богородицы задрожал. Иоанн почувствовал легкое прикосновение к плечу…