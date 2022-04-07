Потребление электроэнергии в Рязанской области в марте 2022 года увеличилось на 1,4% по сравнению с мартом 2021 года

По оперативным данным филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Рязанской области» (Рязанское РДУ) потребление электроэнергии в энергосистеме Рязанской области в марте 2022 года составило 599,5 млн. кВт∙ч, что на 1,4% (8,1 млн. кВт∙ч) больше объема потребления в марте 2021 года. Об этом сообщает сайт регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

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Электростанции энергосистемы Рязанской области в марте 2022 года выработали 336,3 млн. кВт∙ч электроэнергии, что на 19,9% меньше выработки в марте 2021 года.

Потребление электроэнергии в энергосистеме Рязанской области за январь — март 2022 года составило 1799,9 млн. кВт·ч, что на 1,5% больше, чем за такой же период 2021 года.

Выработка электроэнергии в энергосистеме Рязанской области за январь — март 2022 года составила 1373,6 млн. кВт·ч, что на 6,1% меньше аналогичного показателя 2021 года.

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Дефицит производства электроэнергии на территории энергосистемы Рязанской области в марте 2022 года покрывался за счет перетока электроэнергии по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем. В марте 2022 года объем перетока составил 263,2 млн. кВт∙ч, за январь — март 2022 года 426,3 млн. кВт∙ч. В марте 2021 года переток в энергосистему региона из смежных энергосистем составил 171,4 млн. кВт∙ч, за январь — март 2021 года 309,9 млн. кВт∙ч.