Потомство краснокнижных стерхов переехало в Окский заповедник

Потомство краснокнижных стерхов из Ярославского зоопарка переехало в Окский заповедник. Об этом сообщает телеграм-канал зоопарка.
Стерх, или белый журавль, — один из самых редких и исчезающих видов птиц на планете, занесённый в международные списки Красной книги МСОП, конвенции по международной торговле животными СИТЕС, а также в Красную книгу России. Для сохранения вида действует специальная программа разведения стерхов в неволе и возвращения их в дикую природу.
С 2009 года детёныши белых журавлей из Ярославского зоопарка ежегодно отправляются в Окский заповедник, играющий ключевую роль в восстановлении численности белого журавля.
В этом году одно яйцо отправилось в Окский заповедник, а другое вернули родителям-птицам, так как из него скоро должен появиться птенец, и специалисты предпочли избежать риска транспортировки перед вылуплением.
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