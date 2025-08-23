«Потери просто ад»: бомбовым ударом накрыты два батальона ВСУ в Краматорске

Российские военные нанесли удары по двум батальонным тактическим группам в подконтрольном ВСУ Краматорске, написал эксперт по боевой авиации Алексей Воевода в телеграм-канале.

По его словам, украинских военных собрали в одном месте. Также огонь открыли по механизированной бригаде.

«Потери противника просто ад. В количестве уточняем», — отметил Воевода.

Блогер добавил, что расход составил более 50 бомб, два «Искандера» и десять «Гераней». Также, предположительно, уничтожены две РСЗО, десять танков и четыре БМП.

Воевода подчеркнул, что противник на F-16 даже не пытался перехватывать российские бомбардировщики.