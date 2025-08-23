Суббота, 23 августа, 2025
Новости России

«Потери просто ад»: бомбовым ударом накрыты два батальона ВСУ в Краматорске

Российские военные нанесли удары по двум батальонным тактическим группам в подконтрольном ВСУ Краматорске, написал эксперт по боевой авиации Алексей Воевода в телеграм-канале.

По его словам, украинских военных собрали в одном месте. Также огонь открыли по механизированной бригаде.

«Потери противника просто ад. В количестве уточняем», — отметил Воевода.

Блогер добавил, что расход составил более 50 бомб, два «Искандера» и десять «Гераней». Также, предположительно, уничтожены две РСЗО, десять танков и четыре БМП.

Воевода подчеркнул, что противник на F-16 даже не пытался перехватывать российские бомбардировщики.

Новости России

Певец Ярослав Евдокимов перед смертью пережил сильный стресс — «МК»

Уход из жизни певца Ярослава Евдокимова стал шоком для многих. Артист не рассказывал о проблемах со здоровьем, и лишь сейчас выяснилось, что причиной смерти стал рак легких.
Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Новости России

Военкор Коц рассказал, на чем погорел политолог Марков*

Политолог Сергей Марков*, вероятно, получал деньги от Баку за...
Происшествия

Угроза атаки БПЛА сохраняется в Рязанской области утром 22 августа

Сообщение о возможной атаке беспилотников пришло рязанцам на мобильное приложение МЧС России в 00:10. Затем в 04:57 пришло ещё одно сообщение о сохранении угрозы атаки БПЛА. 
Новости России

Россиянам назвали 5 лучших сервисов для бесплатных звонков вместо WhatsApp* и Telegram

Выбор бесплатных и удобных сервисов для онлайн-звонков сейчас настолько велик, что каждый сможет найти для себя подходящий вариант.

Последние новости

Новости мира

Mash: сын маньяка Чикатило оказался жив

Сын Андрея Чикатило Юрий не погиб в зоне спецоперации,...
Происшествия

Опубликовано видео ДТП в Рязанской области, в котором погибли два человека

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Лада-Приора» погибли.
Спорт

Рязанский спортсмен Захар Петров стал четырехкратным чемпионом мира

Несмотря на то, что МСМК Захар Петров формально выступал без национальной символики, для всех болельщиков он был и остается представителем России, и его победа стала лучшим подарком к государственному празднику.
Новости России

Mash узнал детали задержания блогера Маркаряна, оскорблявшего бойцов СВО

Блогера Арсена Маркаряна поймали в Кубинке в Московской области,...
Общество

Рязанцы пожаловались на неработающие светофоры около гипермаркета «Глобус»

На Северной окружной около гипермаркета «Глобус» не работают светофоры для пешеходов и для автомобилистов.
Общество

Программа «ГЕРОИ62» набирает серьезные обороты — Павел Малков

Приветствуя участников встречи, Губернатор Павел Малков отметил, что запуск трека наставничества и стажировок – важная часть обучающей программы, в рамках которой участники проекта получат возможность попробовать себя в качестве управленца.
Спорт

Всероссийский фестиваль биатлона пройдет в Рязанской области

Соревнования пройдут в 11-ти возрастных группах среди мужчин и женщин, достигших 18-летнего возраста и не имеющих спортивной квалификации.
Новости Касимова

Карин Кнайсль приняла гостей из Ирана в своем офисе в Касимове

Джонни Миллер взял у Карин Кнайсль интервью для иранского телеканала PressTV.