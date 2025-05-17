Потеплеет до +24: синоптики рассказали о погоде в Рязанской области на 17 мая

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало прогноз погоды на пятницу, 17 мая. По данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется.

Ночью температура воздуха составит от +6 до +11 градусов, днём воздух прогреется до +19…+24 градусов. Ветер будет дуть с южной четверти. Его скорость ночью составит 3–8 м/с, днём — 6–11 м/с.

По информации регионального управления МЧС России, опасных и неблагоприятных метеорологических явлений в ближайшие сутки не ожидается. Ситуация остаётся стабильной, угрозы для населения и инфраструктуры нет.