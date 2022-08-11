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Посвящённая Медовому Спасу ярмарка открылась в центре Рязани

Фото с сайта Минсельхоза Рязанской области

11 августа на площади Победы в Рязани начала работать тематическая ярмарка, посвящённая Медовому Спасу.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, на ярмарке можно купить продукцию пчеловодства из Кадомского, Михайловского, Рязанского, Сапожковского, Спасского, Старожиловского и Чучковского районов. Кроме мёда, рязанцы могут приобрести чай из самовара, сбитень, пироги и другую продукцию.

На открытии ярмарки выступили творческие коллективы и сольные исполнители. Концерт также состоится 14 августа. В выходные дни для детей проведут мастер-классы по рисованию, росписи деревянных игрушек и имбирных пряников, изготовлению восковых свечей.

Ярмарка будет работать ежедневно с 11 по 17 августа с 9 до 20 часов.

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