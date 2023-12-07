Построенный F-STROY детский сад в Кальном готовят к открытию

Завершено строительство детского сада в рязанском микрорайоне Кальное, об этом сообщает группа компаний F-STROY. Торжественное открытие нового сада планируется в конце декабря.

Трёхэтажное дошкольное учреждение рассчитано на 224 места. В нём планируют организовать 10 групп.

Сейчас в детском саду устанавливают мебель, монтируют необходимое оборудование. Художники оформляют стены помещений. Сообщается, что благоустройство территории учреждения полностью завершено. Смонтированы детские игровые и спортивные площадки. Установлены веранды.

Фото с сайта fstroy.net