Четверг, 7 декабря, 2023
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Построенный F-STROY детский сад в Кальном готовят к открытию

7info7
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Завершено строительство детского сада в рязанском микрорайоне Кальное, об этом сообщает группа компаний F-STROY. Торжественное открытие нового сада планируется в конце декабря.

Трёхэтажное дошкольное учреждение рассчитано на 224 места. В нём планируют организовать 10 групп.

Сейчас в детском саду устанавливают мебель, монтируют необходимое оборудование. Художники оформляют стены помещений. Сообщается, что благоустройство территории учреждения полностью завершено. Смонтированы детские игровые и спортивные площадки. Установлены веранды.

Построенный F-STROY детский сад в Кальном готовят к открытию
Построенный F-STROY детский сад в Кальном готовят к открытию
Построенный F-STROY детский сад в Кальном готовят к открытию
Построенный F-STROY детский сад в Кальном готовят к открытию
Построенный F-STROY детский сад в Кальном готовят к открытию
Построенный F-STROY детский сад в Кальном готовят к открытию

Фото с сайта fstroy.net

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