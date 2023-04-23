Пострадавший в ДТП на Касимовском шоссе в Рязани мотоциклист госпитализирован

Пострадавшего в аварии на Касимовском шоссе мотоциклиста госпитализировали с травмами. Подробности ДТП, произошедшего накануне вечером в Рязани, приводит Госавтоинспекция Рязанской области.

Дорожная авария случилась около 21:15 возле дома 25 корпус 4. По предварительным данным, Hyundai Creta под управлением 31-летнего рязанца столкнулся с мотоциклом Honda CB 400, которым управлял 39-летний житель Рязанского района.

Ведётся проверка произошедшего.