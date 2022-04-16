Пострадавший при обстреле Климово ребенок лежит в реанимации в тяжелом состоянии

Полуторагодовалый мальчик, пострадавший в результате обстрела поселка Климово в Брянской области со стороны Украины, лежит в реанимации, сообщает РЕН ТВ помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

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По его словам, ребенка привезли на лечение в РДКБ министерства здравоохранения в Москве.

«Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое», – пояснил Кузнецов.

Собеседник уточнил, что оказание медпомощи находится на личном контроле Михаила Мурашко.

Инцидент произошел 14 апреля. После обстрела четыре человека находятся в больницах. Возбуждено уголовное дело.