Суббота, 28 октября, 2023
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Пострадавший в Рязани при ночном пожаре мужчина отравился угарным газом

7info7
Изображение от pressfoto на Freepik

Появились подробности ночного пожара в Рязани, на котором спасли два человека и 15 эвакуировали. Как выяснилось, один из спасённых пострадал. Мужчина отравился угарным газом, сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пострадавшего, мужчину 1992 года рождения, с отравлением продуктами горения и клиникой алкогольного опьянения доставили в ОКБ.

Ранее в ГУ МЧС России по Рязанской области сообщили: информация о пожаре в пятиэтажном доме на улице Семинарской поступила в 1.02. Там загорелась комната. На месте происшествия работали 18 человек личного состава и 5 пожарных автомобилей.

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