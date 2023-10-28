Пострадавший в Рязани при ночном пожаре мужчина отравился угарным газом

Появились подробности ночного пожара в Рязани, на котором спасли два человека и 15 эвакуировали. Как выяснилось, один из спасённых пострадал. Мужчина отравился угарным газом, сообщает ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пострадавшего, мужчину 1992 года рождения, с отравлением продуктами горения и клиникой алкогольного опьянения доставили в ОКБ.

Ранее в ГУ МЧС России по Рязанской области сообщили: информация о пожаре в пятиэтажном доме на улице Семинарской поступила в 1.02. Там загорелась комната. На месте происшествия работали 18 человек личного состава и 5 пожарных автомобилей.