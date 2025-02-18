Пострадавшие на производстве рязанцы получили автомобили

12 жителей Рязанской области, которые пострадали на производстве, получили новые автомобили от регионального Отделения Социального фонда России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В феврале 2025 года заместитель управляющего Отделением СФР по Рязанской области Надежда Ерохина вручила 12 рязанцам, пострадавшим на производстве, автомобили, оборудованные под ручное управление.

Отделение СФР по Рязанской области обеспечивает специализированным автотранспортом граждан, пострадавших на производстве, при наличии соответствующих медицинских показаний и документов, дающих право на управление автомобилем.

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«Данная мера социальной поддержки даёт возможность людям увереннее себя чувствовать и вести активный образ жизни», — сказала Надежда Ерохина.

Автомобили Lada Granta, изготовленные с учетом индивидуальных особенностей и физических возможностей владельцев, переданы им в собственность бесплатно сроком на 7 лет.

Кроме того, за счет средств Отделения СФР по Рязанской области они могут один раз капитально отремонтировать выданный автомобиль, а также получить компенсацию расходов на топливо и текущий ремонт транспортного средства.