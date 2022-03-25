Пострадавшие на пожаре в рязанском гараже подростки отмечали день рождения

Подростки, которые пострадали во время пожара в гараже в рязанском посёлке Строитель, отмечали день рождения, сообщает ГТРК «Ока».

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Всего на праздник собралось 8 человек. В гараже дети разожгли печь, чтобы согреться, однако не уследили за огнём. Сначала подростки пытались сами потушить начавшийся пожар, но получили серьёзные ожоги.

Троих пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное, ожоги поразили от 3 до 5 процентов площади тела.

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.