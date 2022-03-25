1 C
Рязань
Пятница, 25 марта, 2022

Пострадавшие на пожаре в рязанском гараже подростки отмечали день рождения

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Пострадавшие на пожаре в рязанском гараже подростки отмечали день рождения

Александр Ильин

Подростки, которые пострадали во время пожара в гараже в рязанском посёлке Строитель, отмечали день рождения, сообщает ГТРК «Ока». 

- Реклама -

Всего на праздник собралось 8 человек. В гараже дети разожгли печь, чтобы согреться, однако не уследили за огнём. Сначала подростки пытались сами потушить начавшийся пожар, но получили серьёзные ожоги. 

Троих пострадавших доставили в больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное, ожоги поразили от 3 до 5 процентов площади тела. 

В настоящее время жизни детей ничего не угрожает.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяСуд отклонил ходатайства об аресте фигурантов дела о взрыве на заводе «Эластик»
Комментарии для сайта Cackle
spot_img