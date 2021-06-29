Постоянно пикетирующий астраханец решил идти в Госдуму

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Первым желающим баллотироваться в депутаты Госдумы этой осенью оказался Сергей Щербаков, пишет «Арбуз».

Сообщается, что он подал документы в избирательную комиссию Астраханской области и выдвигается как самовыдвиженец. Мужчине предстоит собрать более двадцати двух тысяч подписей.

Щербаков известен многочисленными одиночными пикетами по разным поводам возле администрации губернатора Игоря Бабушкина.

Также астраханец стал инициатором проведения референдума по строительству газохимического завода в Астраханской области.