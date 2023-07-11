Постоялец устроил дебош с молотком и ножом в хостеле в центре Рязани

Вечером 10 июля сотрудники ППС успокоили гражданина, устроившего дебош в хостеле в центре Рязани. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Полицейских попросили проверить информацию, что в хостеле на улице Горького дебоширит нетрезвый гражданин. 43-летний постоялец ругался с другими гостями, держа в руках нож, молоток. Угрожал убийством, душил свою 22-летнюю девушку, пытавшуюся успокоить мужчину.

Правоохранители обезоружили дебошира, доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, злоумышленнику грозит 2 года лишения свободы.