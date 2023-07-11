Вторник, 11 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Постоялец устроил дебош с молотком и ножом в хостеле в центре Рязани

7info

Вечером 10 июля сотрудники ППС успокоили гражданина, устроившего дебош в хостеле в центре Рязани. Подробности инцидента сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Полицейских попросили проверить информацию, что в хостеле на улице Горького дебоширит нетрезвый гражданин. 43-летний постоялец ругался с другими гостями, держа в руках нож, молоток. Угрожал убийством, душил свою 22-летнюю девушку, пытавшуюся успокоить мужчину.

Правоохранители обезоружили дебошира, доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, злоумышленнику грозит 2 года лишения свободы.

Постоялец устроил дебош с молотком и ножом в хостеле в центре Рязани

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Прописка в квартире: права, последствия, нюансы

Без прописки сложно устроиться на работу, получить медицинскую помощь, определить ребёнка в школу или детский сад, оформить загранпаспорт...

В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии

В России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи.

Ещё два магазина сети «Куриный дом» закрылись в Рязани

Ранее закрыли магазин у рынка на Первомайском проспекте.

Павел Малков посетил Рязанский геронтологический центр имени П. А. Мальшина

Глава региона ознакомился с работой Центра, в котором проживают и обслуживаются люди пожилого возраста, в том числе с инвалидностью.

Приметы и поверья 13 июля: что обязательно нужно сделать в День двенадцати апостолов

Наши предки по-особому относились к Собору святых апостолов и считали, что на своих плечах они удерживают лето.

В Рязани изменилась схема движения на Первомайском проспекте

На это обратили внимание пользователи группы «Подслушано у водителей Рязани».

Жизнь тысяч россиян изменит сильнейшее астрологическое событие

Невероятное по своей силе и мощности астрологическое событие произойдёт 17 июля и продлится до 19 июля.

В Рязанской области проактивно назначено более 1,2 тысяч пенсий по инвалидности

Отделение Социального фонда России по Рязанской области за первое полугодие 2023 года назначило 1297 пенсий по инвалидности, 915 из которых — страховые, и 382 — социальные.

Стало известно, какие троллейбусные сети отремонтируют в Рязани

На эти цели из областного бюджета выделено 70 млн рублей, сообщила официальная группа Рязанской области ВКонтакте.

17 июля на небе появится «Большой Крест»: страшные и судьбоносные последствия явления

Возможно, произойдёт какая-либо катастрофа. В лучшем случае — людей ожидает некий квантовый скачок и быстрая трансформация.

В Милославском районе 21-летний водитель погиб в ДТП

Водитель скончался на месте аварии, трое пассажиров 17 и 16 лет получили травмы. Пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Сергей Миронов призвал принять законодательство о многодетных

Законопроектом СРЗП устанавливается единый статус и федеральный перечень льгот для многодетных семей, на сегодня профильные меры поддержки серьезно различаются по регионам
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации