Отказ Киева забирать тела военных указывает на безропотность украинского народа, написал военный корреспондент Александр Сладков в телеграм-канале.
Накануне украинские власти не приняли первую партию тел своих солдат, которая прибыла в район обмена.
Журналист отметил, что Владимир Зеленский принял это решение для внешней аудитории, на считаясь с мнением населения Украины.
По его мнению, вчерашнее событие свидетельствует о том, что Украина стоит на краю бездны.
Сладков добавил, что задача России — открыть украинцам глаза на происходящее.
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