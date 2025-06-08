Отказ Киева забирать тела военных указывает на безропотность украинского народа, написал военный корреспондент Александр Сладков в телеграм-канале.

Накануне украинские власти не приняли первую партию тел своих солдат, которая прибыла в район обмена.

Журналист отметил, что Владимир Зеленский принял это решение для внешней аудитории, на считаясь с мнением населения Украины.

«Либо люди там окончательно безропотно стоят на коленях, либо доверие украинцев Зеленскому безгранично, украинцы согласны с тем, что тела погибших солдат ВСУ принимать не надо», — написал Сладков.

По его мнению, вчерашнее событие свидетельствует о том, что Украина стоит на краю бездны.

Сладков добавил, что задача России — открыть украинцам глаза на происходящее.