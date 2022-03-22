Посол России в Китае Андрей Денисов награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, сообщает МИД РФ.

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Соответствующий Указ подписан Президентом России В. В. Путиным 21 марта.

Согласно тексту документа, «за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу» Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени награжден Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Иванович Денисов.