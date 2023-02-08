Посол оценил вероятность поставок Берлином истребителей на Украину

Не стоит торопиться выбивать в камне обещания германского кабмина не поставлять истребители Киеву. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

«Если изначально для Берлина и существовали какие-то внутренние «красные линии», то их давно перешли. Начиная с отказа от политики, десятилетиями предусматривавшей запрет на поставки ПВН (продукции военного назначения) в зоны вооруженных конфликтов», — отметил дипломат.

Он напомнил, что военная помощь Германии Украине начиналась с защитных касок. Далее последовали боеприпасы, переносные зенитный ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы. Затем очередь дошла до гаубиц, зенитных самоходных установок, реактивных систем залпового огня и современных систем противовоздушной обороны. Теперь в ход пошло наступательное оружие — тяжелые боевые танки Leopard 1 и Leopard 2.

«Да, сегодня канцлер ФРГ публично заявляет, что вопрос об истребителях на повестке дня не стоит. Хочется надеяться, что так и будет. Но примерно то же самое мы уже слышали применительно к тяжелым танкам», — отметил Сергей Нечаев.

Он также обратил внимание на то, что постоянно звучит оговорка, что все шаги Берлина в сфере поставок продукции военного назначения предпринимаются по согласованию с союзниками, а, во-вторых, в зависимости от развития ситуации на земле.

«Так что не стоит торопиться выбивать в камне обещания германского кабмина», — заключил дипломат.

25 января власти ФРГ приняли решение передать Украине 14 танков Leopard 2. При этом канцлер Олаф Шольц отметил, что о поставках летательной техники речи не идет. Однако 30 января лидер входящей в правящую коалицию СДПГ (социал-демократической партии Германии) Саския Эскен допустила поставку истребителей Киеву. Позже немецкий канцлер еще раз опроверг такое развитие событий.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Германии «Известиям»:«Эра дешевых российских энергоносителей в ФРГ подошла к концу»