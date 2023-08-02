Среда, 2 августа, 2023
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Пособника телефонных мошенников задержали в Касимовском районе

7info
Изображение от wirestock на Freepik

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Касимовский» оперативно установили и задержали жителя Ростовской области, подозреваемого в пособничестве дистанционных мошенников, которые по телефону выманивают у пожилых людей деньги по схеме «Ваш родственник попал в беду».

В полицию обратились жители Касимовского района. Они сообщили, что неизвестный позвонил их родственнику — 70-летнему жителю деревни Самуиловка и разговор его очень расстроил, пенсионер собирается отдать кому-то свои сбережения — 130 тысяч рублей. Неизвестный не прекращает разговор, держит пожилого мужчину «на телефоне» и вскоре должен подойти курьер, который заберет деньги.

Оперативники уголовного розыска немедленно выехали на адрес, подготовили «площадку» и задержали молодого человека на пороге квартиры, когда он собирался забрать деньги у пенсионера.

Полицейские выяснили, что 20-летний житель Ростовской области причастен к пособничеству дистанционным мошенникам, которые обманным путем пытаются завладеть сбережениями пенсионеров по схеме «Ваш родственник попал в беду». Злоумышленника задержали.

Действуя по этой схеме, злоумышленник по телефону представляется сотрудником правоохранительных органов и сообщает, что родственник пенсионера спровоцировал ДТП с пострадавшими и необходимы деньги для решения вопроса без возбуждения уголовного дела. При этом сам родственник говорить не может из-за травмы. Мошенник не отпускает собеседника от телефона, чтобы жертва не могла связаться с родственником и выяснить реальное положение дел. В это время к пенсионеру направляется курьер, который должен забрать оговоренную сумму.

Следователь следственного отдела МОМВД «Касимовский» возбудил уголовное дела по ч.3 ст. 30 ч.2 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество).

По предварительной информации, молодой человек посредством сети Интернет нанялся на работу курьером в зарубежный мошеннический колл-центр. По заданию кураторов он выехал в Пензу, там получил деньги от двух обманутых пенсионеров и перевел их на различные банковские счета, оставляя себе определенный процент. Затем в Республике Мордовии злоумышленник забрал крупные суммы денег у двух пенсионерок. Следующим заданием была поездка в Рязанскую область и в Касимовском районе полицейские задержали курьера «на первом выходе».

По фактам мошенничеств в Пензе и Республике Мордовии возбуждены уголовные дела.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

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