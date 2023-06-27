Пособия безработным в России вырастут благодаря новому способу подсчёта

Правительство России приняло решение о повышении пособий для безработных граждан, которые официально признаны безработными. Это стало возможным благодаря изменению подхода к расчету среднего заработка по последнему месту работы, пишет «Парламентская газета».

Министерство труда предложило учитывать не только выплаты и вознаграждения, на которые перечисляются взносы на обязательное пенсионное страхование, но и периоды временной нетрудоспособности и другие дни, когда у гражданина не было дохода.

Если человек болел и не получал зарплату в течение трех месяцев, расчетный период будет сдвинут на месяц. Также будут учитываться интересы тех, кто был в отпуске по беременности и родам, на уходе за ребенком или на службе в вооруженных силах.

Однако, чтобы получить пособие, необходимо встать на учет в центре занятости населения и регулярно проходить перерегистрацию.

Некоторые категории граждан, такие как индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, самозанятые, работающие по трудовым договорам и договорам гражданско-правового характера, занятые в подсобных промыслах, члены крестьянско-фермерских хозяйств, производственных кооперативов и артелей, студенты-очники и получатели пенсии по старости или за выслугу лет, не имеют права на получение пособия.

Максимальный размер выплаты в 2023 году составит 12 792 рубля, а минимальный — 1500 рублей.

Также существуют особенности, касающиеся предпенсионеров. Это изменение в расчете пособий для безработных граждан является важным шагом в защите трудовых прав граждан России. Оно позволит учитывать все периоды, когда гражданин не мог работать из-за болезни, ухода за ребенком или других причин, что даст возможность получать пособие в большем размере.

Кратко: