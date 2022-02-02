Послушник монастыря попал в реанимацию после избиения сковородой

Послушник Саввино-Сторожевского монастыря в подмосковном Звенигороде попал в реанимацию с тяжёлыми травмами накануне Нового года, сообщает КП.
Когда 53-летний мужчина пришёл в себя, он рассказал, что травмы нанёс другой послушник — его ровесник. Живущие в монастыре повздорили, после чего подозреваемый жестко избил оппонента сковородкой. Бил по голове, груди.
Медики заявили пострадавшему, что последствия для него будут тяжёлыми — фактически мужчина стал инвалидом.
Полицейские провели проверку, дождались результатов медицинской экспертизы. Выяснилось, что потерпевшему причинён тяжёлый вред здоровью.
Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали.