-4.1 C
Рязань
Среда, 2 февраля, 2022

Послушник монастыря попал в реанимацию после избиения сковородой

spot_img
На главнуюНовости мира

Послушник монастыря попал в реанимацию после избиения сковородой

7info
Изображение Ernest_Roy с сайта Pixabay
Предыдущая статьяГлавный диетолог Минздрава советует употреблять в пищу печень и бобовые для защиты от выпадения волос 

Послушник Саввино-Сторожевского монастыря в подмосковном Звенигороде попал в реанимацию с тяжёлыми травмами накануне Нового года, сообщает КП.

Когда 53-летний мужчина пришёл в себя, он рассказал, что травмы нанёс другой послушник — его ровесник. Живущие в монастыре повздорили, после чего подозреваемый жестко избил оппонента сковородкой. Бил по голове, груди.

Медики заявили пострадавшему, что последствия для него будут тяжёлыми — фактически мужчина стал инвалидом.

Реклама

Полицейские провели проверку, дождались результатов медицинской экспертизы. Выяснилось, что потерпевшему причинён тяжёлый вред здоровью.

Уголовное дело завели по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого задержали.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,894ЧитателиЧитать
1,517ЧитателиЧитать
spot_img