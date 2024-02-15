Четверг, 15 февраля, 2024

Последствия непогоды на федеральных трассах в Рязанской области ликвидируют 18 единиц техники

Автор: 7info

Опубликовано

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград информирует, что метель, начавшаяся в Рязанской области, продлится еще сутки. Для ликвидации последствий непогоды на подведомственные федеральные  автодороги вышло 18 единиц специализированной техники. Количество дорожных машин регулируется согласно обстановке.

Дорожные службы продолжают круглосуточное дежурство на трассах региона. Контроль за ситуацией осуществляется, в том числе, при помощи системы спутникового метео- и видеоконтроля, расположенной вдоль сети федеральных автодорог.

ФКУ Упрдор Москва-Волгоград призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными в сложных погодных условиях, соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим по погоде, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники.

В случае нештатных ситуаций на трассе вы можете обратиться по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ Упрдор Москва-Волгоград: 8 (4752) 710432.

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