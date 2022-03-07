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Понедельник, 7 марта, 2022

Последствия мощного взрыва в Луганске попали на видео

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Последствия мощного взрыва в Луганске попали на видео

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В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео последствий мощного взрыва на нефтебазе в Луганске.

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Инцидент произошел утром. В результате на объекте начался сильный пожар. В народной милиции ДНР сообщили, что причиной случившегося стало применение тактического ракетного комплекса «Точка-У».

На кадрах видно, как в небо над горящим объектом поднимается столб черного дыма. Известно, что горит целый резервуар, есть угроза возгорания соседнего с ним.

Сейчас на месте ведут работу спасатели и пожарные, которые пытаются ликвидировать очаг возгорания.

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