Российские войска второй день подряд наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, обеспечивающей работу предприятий по производству оружия и беспилотников, а также железнодорожным путям, по которым снабжаются подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ). В энергохолдинге ДТЭК, который обычно значительно занижает масштабы ущерба, на этот раз признали, что «повреждения существенные», что можно расценивать как катастрофические, пишет aif.ru.

Так, в Днепропетровской и Одесской областях практически все населённые пункты остались без света. В «Укрзализныце» (Украинская железная дорога) заявили, что пути в Днепропетровской и Запорожской областях, находящихся под контролем ВСУ, полностью обесточены.

В Одесской области удары пришлись по местным подстанциям. В результате пригород портового города Ильичёвска (укр. Черноморск) остался без электричества. По нему наносили удары российские беспилотники/

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В Кривом Роге ракета «Искандер» уничтожила склады. Кроме того, удар был нанесён по кафе «Святошин», где находились бойцы ВСУ.

В Николаеве зафиксированы удары по заводам «Кристалл» и «Экватор», которые, по данным военных экспертов, работают на полную мощность, производя беспилотники и ремонтируя технику. Также в результате атаки был разрушен пункт временной дислокации бойцов ВСУ, размещённый в здании швейной фабрики и её общежитии.

Ракетные удары также были нанесены по военным аэродромам в Василькове (Киевская область), Староконстантинове (Хмельницкая область), Херсоне и Киеве, а также по населённым пунктам Пятихатки и Щербаки в Запорожской области. В атаке, помимо ракет «Искандер», участвовали ударные беспилотники.

Взрывы произошли в Днепропетровской, Киевской (Белая Церковь, Обухов), Сумской (Ромны), Харьковской (Богодухов, Боровая, Волчанск), Винницкой, Одесской и Черниговской областях, а также в Черкассах, Днепре и Кривом Роге. Кроме ракет и беспилотников, в ударах участвовала армейская авиация, сбрасывавшая корректируемые авиабомбы.