Последствия избытка сахара и влияние сахара на иммунную систему

Итак, какова связь между сахаром в крови и иммунной системой? Каковы последствия диеты с высоким содержанием сахара? Как правило, после еды повышается уровень сахара в крови; это стимулирует поджелудочную железу вырабатывать инсулин в количествах, пропорциональных потребленным сахарам. Этот гормон, в свою очередь, стимулирует печень, жировую ткань и мышцы «забирать» глюкозу. Сахара хранятся в печени в виде гликогена. Вместо этого избыток сахаров превращается в жиры: в этом случае инсулин способствует синтезу липидов в печени. Образующиеся липиды (триглицериды) откладываются в жировой ткани в качестве энергетического резерва (механизм увеличения массы тела) и, в случае нарушения глюкозо-липидного обмена, слишком большое количество сахаров может вызвать патологическое появление жира в печени (стеатоз печени).

Кроме того, диета, богатая сахарами, может привести к различным другим последствиям, таким как резистентность тканей к действию инсулина (резистентность к инсулину) или недостаточная выработка этого гормона: следствием этого является патологическая гипергликемия, которая является признаком сахарного диабета 2 типа.

Простые сахара могут вызывать зависимость у тех, кто потребляет их в больших количествах. Все это происходит в результате взаимодействия между метаболизмом и рядом гормонов и мессенджеров, участвующих в регуляции чувства голода и сытости. Сахар способен влиять на работу мозга, вызывая привыкание и поглощая из организма необходимые минералы, вызывая ослабление иммунной системы. Кроме того, потребление вкусных продуктов, таких как сахар, увеличивает уровень дофамина в кровотоке: изменения были отмечены на уровне нейронов и в экспрессии генов, как это происходит в случае наркомании; собранные данные подтверждают теорию о том, что в некоторых случаях сахар может приводить к поведенческим и нейрохимическим изменениям, сходным с последствиями злоупотребления наркотиками.

Сахар, вирусы, инфекции и иммунная система

Есть ли связь между избытком сахара и гриппом? Сегодня мы слышим, как многие эксперты повторяют, насколько важна эффективность нашей иммунной системы для борьбы с инфекцией Covid-19. Здоровый организм эффективнее справляется с возможной инфекцией, чем уже пораженный другими патологиями. Сахар — враг или союзник в борьбе с коронавирусом? В частности, госпитализированные пациенты с COVID-19 с высоким уровнем сахара в крови (с сахарным диабетом) подвергаются более высокому риску повреждения органов дыхания, почек или смерти, чем пациенты с хорошим гликемическим контролем. У больных диабетом имеется определенная степень хронического воспаления, которое, по-видимому, способствует возникновению тяжелой формы системной воспалительной реакции, характеризующаяся избыточной активацией иммунокомпетентных клеток, в основе легочных инфекций, вызванных Covid-19. Именно по этой причине гипергликемия и высокая вариабельность гликемии, как правило, связаны с худшим прогнозом течения инфекций.

Заведующий отделом, врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Никитина Наталья Сергеевна