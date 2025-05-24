Последний звонок в Рязани 24 мая 2025 года

В субботу, 24 мая, в школах Рязани и области прозвенит Последний звонок.
Последний звонок — не просто школьный ритуал. Это точка, за которой вчерашние ученики становятся взрослыми. Торжественная линейка, ленты через плечо, слёзы радости и лёгкой грусти — всё это ежегодно повторяется в школах по всей стране, но каждый раз по-новому, по-особенному.
У каждого класса — своя история. Кто-то не может дождаться экзаменов, кто-то прощается со школой с тревогой и надеждой. Для учителей — это день итогов, для родителей — момент осознания, что дети действительно выросли. Годы, проведённые за партой, складываются в единый путь — с контрольными, переменами, школьными друзьями и первыми победами. И теперь этот путь завершается. Но не заканчивается. Он просто меняет направление.
И пусть для кого-то этот день кажется формальностью, в памяти он останется навсегда. Как момент, когда впервые стало по-настоящему ясно: впереди — самостоятельная жизнь.
В Рязани прозвенел Последний звонок для 8 тысяч выпускников
В субботу, 24 мая, в школах Рязани прошли торжественные мероприятия, посвящённые Последнему звонку. В этом году прощаются со школой 5800 девятиклассников и 2535 одиннадцатиклассников.
Праздничные линейки прошли во всех образовательных учреждениях города. В школах звучали напутственные слова, благодарности педагогам, слёзы радости и трогательные прощания с детством.
Глава администрации Рязани Виталий Артёмов поздравил выпускников, родителей и учителей школы №64.
Впереди у старшеклассников экзамены и поступление в колледжи и вузы. Девятиклассники, в свою очередь, примут решение о продолжении учёбы — в школе или профессиональных образовательных учреждениях.
С этим знаменательным днём рязанцев поздравил губернатор Павел Малков:
Исполняющий обязанности ректора РГУ имени Есенина Дмитрий Боков поздравил выпускников Рязани и области с «Последним звонком». Сообщение он опубликовал в телеграм-канале.
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