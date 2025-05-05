Последние весточки с фронта. Рязанка показала повестку и письмо пропавшего без вести прадеда

Продолжается онлайн-акция «Свидетели поры огневой». Информационное агентство 7info предлагает жителям Рязанской области показать семейные реликвии, связанные с родственниками-участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, а также рассказать о судьбах и подвигах героев. Проект реализуется в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также в рамках Года защитника Отечества в России.

Каждая вещь, бережно хранимая в семье, — это не просто предмет, а живая память о тех, кто сражался за Родину. Сегодня своей историей делится Анжелика Гладкова. В её семье хранятся две бесценные реликвии: повестка в военкомат и письмо-треугольник, написанное её прадедом.

Анжелика Гладкова рассказала, что её прадед, Савоськин Павел Федотович, ушёл на фронт и пропал без вести в 1941 году под Смоленском. В память о нём семья хранит повестку в военкомат и единственное письмо-треугольник, которое он успел отправить.

Реклама

Присылайте на почту svideteliporyognevoy@yandex.ru сопроводительный рассказ и фотографии семейных реликвий, которые принадлежали или принадлежат вашим близким — участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.