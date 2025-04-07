Последнее пророчество Жириновского перед смертью: политик предсказал, как завершится СВО

Три года назад, 6 апреля 2022 года, умер бессменный лидер ЛДПР, известный политик Владимир Жириновский. Жириновский запомнился не только яркостью, харизмой, эпатажными выходками, но и абсолютно точными предсказаниями, нашедшими своё отражение в событиях нашей с вами действительности.

В годовщину кончины Жириновского журналисты «Новых русских сенсаций» на НТВ опубликовали одну из последних записей политика накануне его госпитализации и смерти. И даже в этом, казалось бы, домашнем и поучительном видео сокрыто очередное пророчество. Но ему пока что только предстоит сбыться…

Длительность видео — всего 5,5 минут. В тишине подмосковной дачи выдающийся мыслитель нашего времени убирал свежий снег во дворе. Кадры были сняты 28 января 2022 года. Похоже, их опубликовали, чтобы опровергнуть тревожные слухи о здоровье политика и показать, что он чувствует себя хорошо.

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Кадр из передачи «Новые русские сенсации», телеканал

За два дня до этого Жириновский заявил в Госдуме о временном переходе на дистанционную работу. Это заявление мгновенно вызвало волну слухов, которые впоследствии нашли подтверждение. При внимательном просмотре ролика становится заметно, что политик выглядит уставшим: обычно экспрессивный и подвижный, теперь он двигался плавно, говорил тише обычного и казался погружённым в свои мысли.

В монологе Вольфович размышлял о том, что работать нужно умеренно — без переутомления. Это касается и умственного, и физического труда. А есть, например, лучше понемногу, но чаще. И главное — избегать ссор и лишних стрессов.

Казалось, предчувствуя, что снимается в последний раз, Жириновский наполнил свой монолог пронзительной искренностью. Неожиданно перейдя к самым сокровенным размышлениям, он с присущим ему юмором и прямотой искал ответы на вечные вопросы бытия.

— Каждый себе должен вопрос задать: «Кого ты больше всего не любишь? Кого? Тещу, подругу, друга?». Какой самый безобидный ответ? Я отвечаю: «Коммунистов. Вали всё на них! Они столько бед нам принесли! — с юмором произносит Жириновский.

Кадр из передачи «Новые русские сенсации», телеканал НТВ

В финале ролика из уст Владимира Вольфовича будет произнесена фраза, которая до сих пор заставляет задумываться исследователей его мысли. За месяц до начала спецоперации на Украине ему словно удалось намекнуть на её начало и описать её ход: