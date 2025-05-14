После затишья: российские ВКС вдарили по военным объектам Украины

После короткого периода затишья, связанного с праздничными днями, российские ВКС вернулись к регулярной и масштабной обработке военной инфраструктуры Украины. Если в ночь на 13 мая было зафиксировано лишь 9 ударов — пусть и по ключевым объектам — то уже в ночь на 14 мая география и интенсивность атак значительно расширились. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По сообщениям телеграм-канала эксперта Олега Царёва, удары были нанесены по военным объектам в 13 областях Украины, всего — около 45 целей. Основными направлениями ударов стали авиабазы и логистические узлы ВСУ, связанные с приёмом и распределением западной военной помощи.

Основные цели ударов:

Ровенская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области : по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева , в Хмельницкой области удары пришлись по Шепетовке, Староконстантинову и Хмельницкому району. Целями были склады БПЛА, западной техники и боеприпасов . В Тернопольской области атаки зафиксированы возле Кременца, где, предположительно, находятся базы подготовки личного состава ВСУ и иностранных наёмников .

: по данным координатора николаевского подполья , в Хмельницкой области удары пришлись по Шепетовке, Староконстантинову и Хмельницкому району. Целями были . В Тернопольской области атаки зафиксированы возле Кременца, где, предположительно, находятся . Ровенская область : удары по полигонам, складам и логистическим узлам.

: удары по полигонам, складам и логистическим узлам. Кировоградская область : по данным канала «Донбасский партизан», группа дронов атаковала аэродром Канатово . Повреждены командно-диспетчерский пункт, казарменные помещения , частично нарушена система управления вылетами.

: по данным канала «Донбасский партизан», группа дронов атаковала аэродром . Повреждены , частично нарушена система управления вылетами. Одесская область : мощный взрыв произошёл в порту Ильичевск (Черноморск) . По имеющимся данным, ракета ОТРК «Искандер» поразила место подготовки беспилотных морских катеров ВСУ , а также контейнерный терминал . Повреждён Центр регулирования движения судов , обеспечивавший навигацию и логистику вдоль побережья. Также сообщается об уничтожении пусковой установки ЗРК Vampire .

: мощный взрыв произошёл в порту . По имеющимся данным, ракета поразила , а также . Повреждён , обеспечивавший навигацию и логистику вдоль побережья. Также сообщается об уничтожении . Харьковская область : дроны «Молния» атаковали склады с вооружением.

: дроны «Молния» атаковали склады с вооружением. Сумская область : удары по складам в Конотопе , военному объекту в Кролевце и логистическому узлу в Шепетовке .

: удары по складам в , военному объекту в и логистическому узлу в . Киевская область : в районе Белой Церкви предположительно поражены военные сборочные и ремонтные базы .

: в районе предположительно поражены . Житомирская область : удар по городу Любар , где, как сообщается, находятся пункты распределения западной помощи .

: удар по городу , где, как сообщается, находятся . Винницкая область : атаки по складам у железнодорожного узла .

: атаки по складам у . Днепропетровская область (Павлоград): нанесены удары по объектам, связанным с накоплением и транспортировкой ракетного вооружения.

По сообщениям источников, удары стали продолжением зачистки накопленных за время объявленного Россией перемирия украинских запасов техники, боеприпасов и беспилотных средств. Основной акцент делается на нарушение логистики, дезорганизацию снабжения и уничтожение критических элементов инфраструктуры ВСУ.