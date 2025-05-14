После затишья: российские ВКС вдарили по военным объектам Украины

После короткого периода затишья, связанного с праздничными днями, российские ВКС вернулись к регулярной и масштабной обработке военной инфраструктуры Украины. Если в ночь на 13 мая было зафиксировано лишь 9 ударов — пусть и по ключевым объектам — то уже в ночь на 14 мая география и интенсивность атак значительно расширились. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По сообщениям телеграм-канала эксперта Олега Царёва, удары были нанесены по военным объектам в 13 областях Украины, всего — около 45 целей. Основными направлениями ударов стали авиабазы и логистические узлы ВСУ, связанные с приёмом и распределением западной военной помощи.
Основные цели ударов:
- Ровенская, Житомирская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области: по данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, в Хмельницкой области удары пришлись по Шепетовке, Староконстантинову и Хмельницкому району. Целями были склады БПЛА, западной техники и боеприпасов. В Тернопольской области атаки зафиксированы возле Кременца, где, предположительно, находятся базы подготовки личного состава ВСУ и иностранных наёмников.
- Ровенская область: удары по полигонам, складам и логистическим узлам.
- Кировоградская область: по данным канала «Донбасский партизан», группа дронов атаковала аэродром Канатово. Повреждены командно-диспетчерский пункт, казарменные помещения, частично нарушена система управления вылетами.
- Одесская область: мощный взрыв произошёл в порту Ильичевск (Черноморск). По имеющимся данным, ракета ОТРК «Искандер» поразила место подготовки беспилотных морских катеров ВСУ, а также контейнерный терминал. Повреждён Центр регулирования движения судов, обеспечивавший навигацию и логистику вдоль побережья. Также сообщается об уничтожении пусковой установки ЗРК Vampire.
- Харьковская область: дроны «Молния» атаковали склады с вооружением.
- Сумская область: удары по складам в Конотопе, военному объекту в Кролевце и логистическому узлу в Шепетовке.
- Киевская область: в районе Белой Церкви предположительно поражены военные сборочные и ремонтные базы.
- Житомирская область: удар по городу Любар, где, как сообщается, находятся пункты распределения западной помощи.
- Винницкая область: атаки по складам у железнодорожного узла.
- Днепропетровская область (Павлоград): нанесены удары по объектам, связанным с накоплением и транспортировкой ракетного вооружения.
По сообщениям источников, удары стали продолжением зачистки накопленных за время объявленного Россией перемирия украинских запасов техники, боеприпасов и беспилотных средств. Основной акцент делается на нарушение логистики, дезорганизацию снабжения и уничтожение критических элементов инфраструктуры ВСУ.
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