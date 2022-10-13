Четверг, 13 октября, 2022
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После взрывов в Белгороде пострадали авто, частные дома и ТЦ

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Мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о последствиях вчерашнего обстрела города со стороны Украины, пишет Бел.Ру.

По его словам, осколки были обнаружены на пятнадцати улицах Харьковской горы и в Юго-Восточном районе.

Глава администрации уточнил, что незначительные повреждения получили пять машин. В торговом центре «Спутник Стиль» разбились несколько окон. Известно, что в здании повреждены навесные потолки.

Также в пяти частных домах оказались разбиты стекла. Иванов пообещал оказать помощь в восстановлении имущества.

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