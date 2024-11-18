Понедельник, 18 ноября, 2024
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После выхода сюжета о рязанском пластическом хирурге Быстрыкин затребовал срочный доклад

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Валерия Мединская
Фото со страницы Александра Бастрыкина ВКонтакте

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования двух рязанских уголовных дел, связанных с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба СК.

На НТВ вышел сюжет о пластическом хирурге из Рязани Игоре Абрамове. Журналисты рассказали, что после медицинских манипуляций, проведённых им, скончалась пациентка. Также сообщалось о ещё одной пациентке клиники, пострадавшей в результате манипуляций того же специалиста.

По факту случившегося следственные органы СК расследуют два дела. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по региону Владимиру Никешкину доложить о ходе расследования.

— Кроме того, глава ведомства поручил первому заместителю директора Судебно-экспертного центра Следственного комитета РФ Соболеву А.М. представить доклад о сроках завершения экспертизы, проводимой по уголовному делу о гибели пациентки. Ход исполнения поручений поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства, — говорится в сообщении ведомства.

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