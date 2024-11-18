После выхода сюжета о рязанском пластическом хирурге Быстрыкин затребовал срочный доклад

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования двух рязанских уголовных дел, связанных с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила пресс-служба СК.

На НТВ вышел сюжет о пластическом хирурге из Рязани Игоре Абрамове. Журналисты рассказали, что после медицинских манипуляций, проведённых им, скончалась пациентка. Также сообщалось о ещё одной пациентке клиники, пострадавшей в результате манипуляций того же специалиста.

По факту случившегося следственные органы СК расследуют два дела. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по региону Владимиру Никешкину доложить о ходе расследования.